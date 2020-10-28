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"أنصار الله" تصدر بيانا بعد أنباء عن اغتيال رئيس الهيئة العليا للأدوية محمد المداني

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© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وقال يوسف الحاضري الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين، في بيان: "غير صحيح ما يشاع عن اغتيال الدكتور العزيز محمد المداني رئيس الهيئة العليا للأدوية والدكتور في صحة تامة يعمل للتحضير للمولد النبوي الشريف".

ودعا المسؤول اليمني، "الجهات الإعلامية لتوخي المصداقية في تلقي ونقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية بعيدا عن التعامل معها بلا مبالاة".

وتعرض صباح أمس الثلاثاء وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين حسن زيد لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته في أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.

واتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي باغتيال وزير الشباب والرياضة. وقالت وزارة الداخلية، إن "وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد استشهد إثر اغتيال نفذته عناصر إجرامية تابعة للعدوان في العاصمة صنعاء". وأوضحت أن "العناصر الإجرامية اعترضت سيارة وزير الشباب والرياضة التي كانت تقودها ابنته وأطلقوا النار عليه ما أدى لاستشهاده وإصابة ابنته بجروح بليغة".

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