© REUTERS / KHALED ABDULLAH
ودعا المسؤول اليمني، "الجهات الإعلامية لتوخي المصداقية في تلقي ونقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية بعيدا عن التعامل معها بلا مبالاة".
وتعرض صباح أمس الثلاثاء وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين حسن زيد لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته في أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.
واتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي باغتيال وزير الشباب والرياضة. وقالت وزارة الداخلية، إن "وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد استشهد إثر اغتيال نفذته عناصر إجرامية تابعة للعدوان في العاصمة صنعاء". وأوضحت أن "العناصر الإجرامية اعترضت سيارة وزير الشباب والرياضة التي كانت تقودها ابنته وأطلقوا النار عليه ما أدى لاستشهاده وإصابة ابنته بجروح بليغة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تصدر بيانا بعد أنباء عن اغتيال رئيس الهيئة العليا للأدوية محمد المداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.