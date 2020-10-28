شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات وشفاء 33 حالة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة قولها، إن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 5528 إصابة، والوفيات 275 وفاة، بالإضافة إلي تعافى 1821 حالة.
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