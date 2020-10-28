شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسؤول محلى و4 آخرين فى هجوم لحركة الشباب في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الصومالية اليوم أن مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب الإرهابية قتلوا بالرصاص مسؤولاً محلياً ومرافقاً له في العاصمة الصومالية مقديشو، قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين بتفجير سيارة مفخخة، وإصابة مالا يقل عن 10 .

يُذكر أن حركة الشباب ضاعفت هجماتها الدموية في الفترة الأخيرة ضد قوات الأمن والجيش الصومالي ومقرات الحكومة وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال من خلال نصب الكمائن وزرع المتفجرات.