الحج : الأحد المقبل ستنطلق المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة

قال الوكيل المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين المهندس هشام سعيد، إن المرحلة الثالثة لاستكمال مراحل العودة التدريجية للعمرة ستنطلق الأحد المقبل وفق عدة اشتراطات، هدفها الأول هو الحفاظ على صحة المعتمرين.

وأوضح خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المرحلة الثالثة تضم معتمرين من داخل المملكة وآخرين من خارجها، مشيراً إلى أن شركات العمرة هي المعنية بتوعية القادمين من الخارج وتقديم الخدمات الميدانية لهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم والإشراف على كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف أن هناك عدة اشتراطات وضعتها وزارة الحج والعمرة يخضع لها القادمون من الخارج، منها عمل فحص مخبري قبل القدوم إلى المملكة بـ72 ساعة، والمعاينة البصرية التي تقوم بها وزارة الصحة في منافذ الاستقبال، إضافة إلى العزل الصحي في مقر الإقامة لمدة 3 أيام.

وأشار إلى أن هناك مسارات خاصة لدخول المصلين إلى المسجد الحرام ومصليات مجهزة لهم، وأيضاً هناك مراكز مخصصة لدخول المعتمرين لصحن الطواف، مبيناً أنها عمليات تنظيمية في مراكز التجمع والاستقبال المحيطة بالحرم المكي.

يُشار إلى أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى والتي سيسمح فيها بدخول معتمري الخارج وينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و32 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع الإلكتروني.