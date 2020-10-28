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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة استقصائية تكشف أن أغلبية الدول الأوروبية لا تؤيد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت دراسة استقصائية نشرها اليوم الأربعاء باحثون ألمان أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتخابات في أوروبا، فلن تكون لديه أي فرصة تقريبا للفوز وسيحصل على 17% فقط من الأصوات.
وسيحصل منافسه، المرشح الديمقراطي جو بايدن، على حوالي 45% من الأصوات، وفقا للدراسة الافتراضية التي أجرتها مؤسسة برتلسمان ستيفتونج.
وقال نحو 38% من مواطني الاتحاد الأوروبي إنهم لن يصوتوا لأي من المرشحين إذا كانوا هم من يصوتون في انتخابات هذا العام.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، بدا أن بولندا هي الدولة الوحيدة التي يتقدم فيها ترامب على بايدن، بحصوله على 38% من آراء من شملتهم الدراسة مقابل 30% لمنافسه.
وبحسب معدة الدراسة إيزابيل هوفمان، يريد البولنديون علاقة وثيقة بالولايات المتحدة لأسباب تاريخية. وقال حوالي 77% إن الديمقراطية في الولايات المتحدة تعمل بشكل جيد.
وعلى النقيض قال 51% ممن شملتهم الدراسة في أنحاء أوروبا إنهم يعتقدون أن هناك فشلا ديمقراطيا في الولايات المتحدة.
وشملت الدراسة عينة من 13 ألفا و808 أشخاص في جميع دول الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر.
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