الصحة الروسية تنفي تطعيم السياح ضد كورونا لأغراض تجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الصحة الروسي، استحالة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا الجديد على أسس تجارية، ولاسيما للسياح الأجانب، مشيرا إلى أن الأولوية للمواطنين الروس.



وقال: " التطعيم ضد (كوفيد -19) بشروط تجارية احتيال شائع، وحتى بالنسبة للسياح، مستحيل".

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وأضاف: "التطعيم جار بالفعل، وللمواطنين ومجاني.. للروس أولوية مطلقة في التطعيم، وبعد تلبية الحاجة الداخلية، عندها فقط سيكون من الممكن التحدث عن نوع من الإمدادات التجارية".

وجاءت تصريحات كوزنتسوف، على خلفية تداول وسائل الإعلام أنباء عن بيع عدد من الدول الأجنبية جولات سياحية إلى روسيا بغرض التطعيم ضد فيروس كورونا.

ووفقا لقناة "TV-Spisok" التلفزيونية التشيكية، فقد عرض رجل أعمال محلي على سكان البلاد رحلات سياحية للتطعيم بـ"سبوتنيك v"، بسعر 30 ألف كرون (حوالي 1.170 يورو)، فيما تقدر خدمات الوساطة بـ3 آلاف كرون (حوالي 170 يورو).

وقدمت أكثر من 50 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة طلبات شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، فيما أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن اتفاقات مع المكسيك لتوريد 32 مليون جرعة، والبرازيل 50 مليون جرعة، والهند 100 مليون جرعة، وأوزبكستان 35 مليون جرعة، ونيبال 25 مليون جرعة.