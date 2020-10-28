شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية: نتائج محاصرة انتشار كورونا دون المستوى المأمول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بمختلف الإجراءات المتخذة بما يمكن من محاصرة التطورات السلبية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ويضمن التعامل اللحظي مع مستجدات الوضع الوبائي، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن لا تزال دون المستوى المأمول.
جاء ذلك خلال إشراف رئيس الوزراء التونسي على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا"، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول انتشار الفيروس في مختلف الولايات، مؤكدًا، في هذا الإطار، ضرورة مضاعفة المجهودات والعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات العلمية والتكنولوجية المتاحة وتطوير طرق التعامل مع الجائحة.
وشدد المشيشي، على أهمية حسن إدارة الأزمة الوبائية بمختلف جوانبها التنظيمية واللوجستية، موصيًا بضرورة تطبيق كل الإجراءات وإنفاذ القانون على كل مخالف.
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