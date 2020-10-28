حرس الحدود السعودى ينقذ 4 مواطنين تعطل قاربهم بعرض البحر فى جازان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن حرس الحدود السعودى فى جازان من إنقاذ أربعة مواطنين تعرض قاربهم للعطل بعرض البحر، وذلك حسبما أعلن حرس الحدود عبر حسابه الرسمي فى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الثلاثاء.

حرس الحدود السعودى

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