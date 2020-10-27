شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة: عزل صحي للمعتمر القادم من الخارج منذ الوصول ولمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور عمرو بن رضا المداح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، أن شركات العمرة مسؤوله عن توعية الراغبين في أداء المشاعر بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة العمرة.

وأضاف الدكتور عمرو المداح “يبقى المعتمر القادم من الخارج في عزل صحي منذ الوصول ولمدة ٣ أيام في الفندق لضمان سلامته”، موضحا أن الوزارة خصصت 10٪ من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لاقدر الله.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية” بالتعاون مع “بالتعاون مع غرفة مكة، وتحدث خلالها الدكتور عمرو بن رضا المداح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين والأستاذ مازن غازي درار رئيس اللجنة التجارية بغرفة مكة.