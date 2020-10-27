شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: 5 معلبات غذائية يُنصح بعدم شرائها أثناء التسوق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت هيئة الغذاء والدواء، بعدم شراء بعض المعلبات الغذائية أثناء عملية التسوق حفاظاً على الصحة. وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: إن أبرز مواصفات المعلبات الغذائية التي ينصح بتجنب شراءها أثناء تسوقك ما يلي: – المنتفخة. – المثقوبة. – الصدئة. – مطعونة. – لا يوجد عليها بطاقة غذائية.

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