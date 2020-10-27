الملحقية في «أستراليا» تحذر المبتعثين بولاية «كوينزلاند» من عاصفة رعدية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : حذرت الملحقية الثقافية في أستراليا الطلبة المبتعثين من عاصفة رعدية تشهدها ولاية كوينزلاند. وناشدت الطلبة باتباع تعليمات السلطات المحلية في الولاية، حفاظاً على سلامتهم. وفي نفس السياق، نبه نادي الطلبة السعوديين في مدينة برزبن بوجود عاصفة تشهدها مناطق (Sunshine Coast – WideBay – Maroochydore – Noosa – Gympie – Redcliffe)، داعياً الطلبة لأخذ الحيطة والحذر.

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