سفير إيران لدى حكومة الإنقاذ يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في صنعاء

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، ثمن خلال لقائه بالسفير ايرلو "موقف إيران الداعي لإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن"، مؤكداً أنه "محل تقدير أبناء الشعب اليمني".

وأعرب الوزير شرف عن "تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات".

وأكد "استعداد وزارة الخارجية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير الإيراني لأداء مهامه خدمة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين"، متمنياً له "النجاح في مهامه".

من جانبه عبر السفير أيرلو، عن "سعادته بتعيينه في اليمن"، مؤكداً أن "إيران لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني".

وفي 17 أكتوبر الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء.