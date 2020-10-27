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وأعرب الوزير شرف عن "تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات".
وأكد "استعداد وزارة الخارجية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير الإيراني لأداء مهامه خدمة للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين"، متمنياً له "النجاح في مهامه".
من جانبه عبر السفير أيرلو، عن "سعادته بتعيينه في اليمن"، مؤكداً أن "إيران لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني".
وفي 17 أكتوبر الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران لدى حكومة الإنقاذ يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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