وصول أول حاوية بضائع إسرائيلية إلى دبي

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن مصنع "دافيك" بكيبوتس (مزرعة تعاونية) "سديه بوكر" الواقع في صحراء النقب جنوبي إسرائيل "دخل التاريخ عندما غادرته في نهاية الأسبوع الحاوية الأولى التي تحوي بضائع إسرائيلية، والتي تم تحميلها على متن أول سفينة تبحر إلى دبي".

وأوضحت الصحيفة أن الحاوية كانت تحوي أشرطة لاصقة خاصة تستخدم كمقبض لحمل المشروبات الغازية، تم تصنيعها خصيصا لشركة كيموها الإماراتية، المتخصصة في مجال الطباعة الورقية والأوراق المرنة ذاتية اللصق.

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ولفتت إلى أن الكيبوتس كان متحمسا للغاية لهذا الحدث، حيث ردد الأطفال الأغاني خلال تحميل الحاوية وحملوا أعلام البلدين.

ونقلت الصحيفة عن حفيار جوخمان مدير مصنع "دافيك" قوله : "نحن متحمسون جدا لكوننا أول من يرسل حاوية من إسرائيل إلى دبي. حتى الأطفال الصغار جاءوا حاملين أعلام إسرائيل والإمارات وتابعوا مرحلة تحميل الحاوية".

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وأضاف : "عميلنا في الإمارات هو شركة تصنيع عبوات لصناعة الأغذية المحلية هناك، وكان على اتصال بنا لمدة أربع سنوات".

من جانبه، قال عيران دورون رئيس مجلس "رمات النقب" الاستيطاني الذي يتبع له الكيبوتس: "إنه يوم مهم بالنسبة لنا، هذه أول شحنة من إسرائيل إلى دبي، على أمل أن يتبعها الكثير من الشحنات الأخرى. الصادرات ستساهم في الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف : "أرى الآن كلمات (أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد) بن غوريون حول أهمية التحالفات الإقليمية تتحقق بشكل عملي. ربما كان سيفرح في ضوء هذا الإنجاز العظيم".

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام برعاية أمريكية، تبعه البلدان بتوقيع العديد من اتفاقات التعاون في مجالات شتى.