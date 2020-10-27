«انفوجرافيك».. «الصحة» توضح أعراض لـ«كورونا» تستدعي الذهاب للمستشفى

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت وزارة الصحة ، أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد التي تستدعي طلب المساعدة بالاتصال على الرقم 937، والذهاب إلى المستشفى.
وتمثلت هذه الأعراض في الآتي :
1- صعوبة في التنفس .
2- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.
3- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظاً .
4- تغير لون الوجه أو الشفاه للون الأزرق.
ونوهت الوزارة بالأعراض الخفيفة التي لا تتطلب من المصاب الذهاب للمستشفى، وهي الحرارة، والكحة، وألم الحلق والعضلات التي لا يصاحبها ضيق تنفس.
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