شكرا لقرائتكم خبر عن «انفوجرافيك».. «الصحة» توضح أعراض لـ«كورونا» تستدعي الذهاب للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت وزارة الصحة ، أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد التي تستدعي طلب المساعدة بالاتصال على الرقم 937، والذهاب إلى المستشفى.

وتمثلت هذه الأعراض في الآتي :

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1- صعوبة في التنفس .

2- ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

3- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظاً .

4- تغير لون الوجه أو الشفاه للون الأزرق.

ونوهت الوزارة بالأعراض الخفيفة التي لا تتطلب من المصاب الذهاب للمستشفى، وهي الحرارة، والكحة، وألم الحلق والعضلات التي لا يصاحبها ضيق تنفس.