شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تكشف عن أعداد المستفيدين من تطبيق «اعتمرنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وزارة الحج والعمرة عن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا حتى اليوم الثلاثاء ، حيث بلغ 1.43 مليون، وأدى 659.4 ألفًا منهم مناسك العمرة.

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وأضافت أن عدد المستفيدين من الخدمات التي يوفرها التطبيق تجاوز 1.2 مليون مستفيد، بواقع أكثر من 659 ألفًا أدوا مناسك العمرة، و465 ألفًا صلوا في المسجد الحرام، أما البقية فقاموا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضحت الوزارة أن 59% من المسجلين بالتطبيق مواطنون ، و41% منهم مقيمون، في حين شكل الذكور نسبة 68% من إجمالي المسجلين، والإناث 32%.