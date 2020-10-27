شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لحذف المستندات المرفوضة في برنامج «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضح برنامج حساب المواطن الخطوات اللازمة لحذف المستندات المرفوضة في البرنامج . وتضمنت الخطوات التي نشرها البرنامج عبر انفوجرافيك على حسابه بتويتر : Advertisements 1 – الدخول علي بوابة البرنامج الإلكترونية.

2 -النقر على أيقونة تفاصيل الطلب .

3- النقر على إدارة المرفقات .

4- حذف المرفق المرفوض .

5- إعادة إرفاق المستندات الصحيحة. ويترقب المستفيدون من برنامج حساب المواطن ، إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ 36 لشهر نوفمبر المقبل ، وذلك بعد استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق . ووفقاً للنظام المتبع في الإيداع ، فإنه سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 10 نوفمبر المقبل.

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