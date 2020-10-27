© AP Photo / Osama Sami
وكانت السلطات العراقية أغلقت المنطقة الخضراء في الفترة الأخيرة مع تصاعد الاحتجاجات وتهديد البعثات الدبلوماسية واقتحام الحشد الشعبي بوابة السفارة الأمريكية نهاية العام الماضي، وقلصت على أثر ذلك أوقات فتحها.
وأغلقت القوات الأمريكية المنطقة الخضراء عقب غزوها العراق عام 2003، لتكون مقرا لها، وتضم حاليا معظم مؤسسات الحكومة العراقية إلى جانب عدة سفارات أكبرها السفارة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يوجه بفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين لـ11 ساعة يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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