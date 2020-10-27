الكاظمي يوجه بفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين لـ11 ساعة يوميا

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وقال الفريق الركن محمد البياتي، السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، إنه "بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فقد تقرر فتح المنطقة الخضراء من السادسة صباحا ولغاية الخامسة مساء"، مضيفا أن "إعادة الفتح ستكون ذهابا وإيابا من الجسر المعلق باتجاه شارع المطار وبالعكس"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وكانت السلطات العراقية أغلقت المنطقة الخضراء في الفترة الأخيرة مع تصاعد الاحتجاجات وتهديد البعثات الدبلوماسية واقتحام الحشد الشعبي بوابة السفارة الأمريكية نهاية العام الماضي، وقلصت على أثر ذلك أوقات فتحها.

وأغلقت القوات الأمريكية المنطقة الخضراء عقب غزوها العراق عام 2003، لتكون مقرا لها، وتضم حاليا معظم مؤسسات الحكومة العراقية إلى جانب عدة سفارات أكبرها السفارة الأمريكية.