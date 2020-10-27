مصر تؤكد أن يدها ممدودة للتفاوض بشأن "سد النهضة" للوصول لاتفاق... فيديو

وأشار المتحدث باسم وزارة الري المصرية، المهندس محمد السباعي، خلال مداخلة تلفزيونية، إلى أن "عملية التفاوض في مثل هذه الملفات تتميز أنها طويلة وشاقة"، لافتا إلى أن "مصر كانت ولاتزال تؤكد على دعمها لأي مسارات تفاوضية".

وأضاف السباعي أن "مصر لديها ثوابت في عملية التفاوض وحريصة على الوصول لاتفاق"، قائلا: "أيدينا ممدودة لتحقيق اتفاق دون أن تجور دولة على حق دولة أخرى".

وتابع أن "مصر تسعى للحصول على توافق في النقاط الخلافية الجوهرية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة وكذلك النقاط الجوهرية القانونية بكل نوايا طيبة ورغبة حقيقية للوصول إلى توافق".

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وكانت الحكومة المصرية، أعلنت أمس الإثنين، مشاركتها في المفاوضات المقررة اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، بعد توقفها في نهاية آب/ أغسطس الماضي، معربة عن استعدادها للتفاوض بجدية لإنجاح المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا، رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، سيريل رامافوزا، أن المفاوضات حول سد النهضة تستأنف الثلاثاء بين دول مصر والسودان وإثيوبيا. وقال عبر حسابه على "تويتر" إن "المفاوضات الشاملة بين قادة الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، سوف تستأنف يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/ أكتوبر بعد توقف لسبعة أسابيع".