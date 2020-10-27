مباحثات سودانية مع روسيا وبيلاروس لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي الطاقة والتعدين

© Sputnik . Boris Babanov

الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد بيان صحفي من وزارة الطاقة والتعدين، اليوم الثلاثاء، بأن" الوزير السوداني المكلف، خيري عبد الرحمن، بحث مع الوفدين الروسي والبيلاروسي، فرص التعاون والاستثمارات في السودان في مجال النفط والتعدين".

واكد البيان، أن" الوزير السوداني، وافق بدراسة المشروعات المقترحة من قبل روسيا و بيلاروس لزيادة فرص الاستثمار والتعاون، وتحقيق الفائدة بين البلدين".

ومن جهته، أكد الجانب الروسي على قدراته بناء مصاف بترولية بسعة 400 ألف برميل في اليوم".

Advertisements

وحسب البيان" أبدى الجانب البيلاروسي رغبته في الاستثمار في مجال التعدين وفق الخطط الموضوعة من جانب وزارة الطاقة والتعدين".

والجدير بالذكر أن السودان وروسيا تعقد سنويا اجتماعات اقتصادية وتجارية وسياسية على مستوى الوزاري.

ويذكر أن روسيا لديها عدد من الشركات التي تستثمر في مجال التعدين بالسودان أبرزها شركة (كوش) الروسية للتعدين، وأيضا هناك خطوات لبناء محطة لإنتاج الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء ومازلت في أطوار تنفيذها.