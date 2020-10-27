اخبار الخليج

مباحثات سودانية مع روسيا وبيلاروس لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي الطاقة والتعدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© Sputnik . Boris Babanov

الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد بيان صحفي من وزارة الطاقة والتعدين، اليوم الثلاثاء، بأن" الوزير السوداني المكلف، خيري عبد الرحمن، بحث مع الوفدين الروسي والبيلاروسي، فرص التعاون والاستثمارات في السودان في مجال النفط والتعدين".

واكد البيان، أن" الوزير السوداني، وافق بدراسة المشروعات المقترحة من قبل روسيا و بيلاروس لزيادة فرص الاستثمار والتعاون، وتحقيق الفائدة بين البلدين".

ومن جهته، أكد الجانب الروسي على قدراته بناء مصاف بترولية بسعة 400 ألف برميل في اليوم".

Advertisements

وحسب البيان" أبدى الجانب البيلاروسي رغبته في الاستثمار في مجال التعدين وفق الخطط الموضوعة من جانب وزارة الطاقة والتعدين".

والجدير بالذكر أن السودان وروسيا تعقد سنويا اجتماعات اقتصادية وتجارية وسياسية على مستوى الوزاري.

ويذكر أن روسيا لديها عدد من الشركات التي تستثمر في مجال التعدين بالسودان أبرزها شركة (كوش) الروسية للتعدين، وأيضا هناك خطوات لبناء محطة لإنتاج الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء ومازلت في أطوار تنفيذها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سودانية مع روسيا وبيلاروس لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي الطاقة والتعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا