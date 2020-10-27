© Sputnik . Boris Babanov
واكد البيان، أن" الوزير السوداني، وافق بدراسة المشروعات المقترحة من قبل روسيا و بيلاروس لزيادة فرص الاستثمار والتعاون، وتحقيق الفائدة بين البلدين".
ومن جهته، أكد الجانب الروسي على قدراته بناء مصاف بترولية بسعة 400 ألف برميل في اليوم".
وحسب البيان" أبدى الجانب البيلاروسي رغبته في الاستثمار في مجال التعدين وفق الخطط الموضوعة من جانب وزارة الطاقة والتعدين".
والجدير بالذكر أن السودان وروسيا تعقد سنويا اجتماعات اقتصادية وتجارية وسياسية على مستوى الوزاري.
ويذكر أن روسيا لديها عدد من الشركات التي تستثمر في مجال التعدين بالسودان أبرزها شركة (كوش) الروسية للتعدين، وأيضا هناك خطوات لبناء محطة لإنتاج الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء ومازلت في أطوار تنفيذها.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سودانية مع روسيا وبيلاروس لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي الطاقة والتعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.