تقارير: بعد رفع إجراءات كورونا... السوق السعودية تنتعش بـ35 ألف منشأة

وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فإن أكثر من 18 ألف منشأة متناهية الصغر، يراوح إجمالي عدد العاملين فيها بين 1- 4 عمال فقط، دخلت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، ليصبح إجمالي عدد المنشآت المتناهية الصغر 393 ألف منشأة.

© REUTERS / Faisal Nasser

وطبقا للتقارير، فقد ارتفع عدد المنشآت الصغرى ممن يراوح عدد العاملين فيها بين 5 - 9 عمال إلى قرابة 114 ألف منشأة، بدخول قرابة 17 ألف منشأة إلى السوق السعودية خلال الفترة ذاتها.

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وفي ما يخص توزيع تصنيف المنشآت المستحدثة، أظهرت البيانات دخول قرابة 30 ألف منشأة مصنفة كمنشآت "فردية"، و847 منشأة مصنفة كمنشآت "محدودة"، و754 منشأة "تضامن"، و20 جمعية، و12 منشأة مساهمة، و6 منشآت مهنية.

وكانت الجهات الحكومية السعودية قد قدمت العديد من التسهيلات التي أسهمت في دخول المنشآت الصغيرة إلى السوق المحلية، أبرز تلك التسهيلات إعفاؤها من بعض الرسوم، إضافة إلى مبادرات استرداد الرسوم، وسهولة مزاولة النشاط التجاري.. كل ذلك أسهم في ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة العاملة في السوق السعودي.

وكانت هيئة الإحصاء أعلنت أنه خلال الربع الثاني من العام الحالي، الذي تزامن مع فرض منع التجوال بسبب جائحة كورونا، قد بلغ معدل البطالة بين السعوديين 15.4%، ووصل معدل البطالة بين الذكور 8.1%، وبين الإناث 31.4 %، في إشارة إلى بدء العديد من الأفراد بفتح مشاريعهم الصغرى خلال الفترة الماضية.