"أنصار الله" تتهم التحالف بالوقوف وراء اغتيال وزير الشباب في صنعاء

ونقل تلفزيون "المسيرة"، الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، عن وزارة الداخلية، إن "وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد استشهد إثر اغتيال نفذته عناصر إجرامية تابعة للعدوان في العاصمة صنعاء".
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واعتبرت وزارة الداخلية في صنعاء، اغتيال الوزير زيد "فعلا إجراميا ضمن مخطط العدوان لاستهداف الشخصيات والكوادر الوطنية".
وأكدت "إجراء التحقيقات والمتابعة الأمنية لتقديم الجناة للعدالة".
وفي وقت سابق من اليوم، أطلق مسلحان على متن دراجة نارية، وابلا من الرصاص على سيارة الوزير حسن زيد في منطقة حدة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابته وابنته بجراح بليغة توفي على أثرها بعد نقله إلى المستشفى اليمني الألماني القريب من موقع الحادث.
ويعد الوزير حسن زيد، وهو الأمين العام لـ"حزب الحق" الموالي لجماعة "أنصار الله"، المطلوب رقم 14 في القائمة التي أعلنها التحالف العربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وتضم 40 قيادياً في الجماعة، حيث رصد فيها مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إليه.
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