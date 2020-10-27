شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يوجه بفتح المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بفتح المنطقة الخضراء من الساعة السادسة صباحا ولغاية الخامسة مساءً.
وقال السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد البياتي لـ"السومرية نيوز، انه "بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة فقد تقرر فتح المنطقة الخضراء من السادسة صباحا ولغاية الخامسة مساءً".
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