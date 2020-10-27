بطريرك القدس يدين الإساءة للإسلام ومقام الرسول محمد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، الإساءة المرفوضة إلى الدين الإسلامي، ومقام الرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم، وما تبع ذلك من قيام 3 طلاب بارتكاب جريمة قتل مدرس على خلفية الإساءة تبعها جرائم استهدفت المسلمين المدنيين الأبرياء.

وقال البطريرك ثيوفيلوس - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، "إنه يرقب بعين القلق حالة الاستقطاب الناتجة عن مجريات الأمور في فرنسا"، مشددا على إدانته الإساءة إلى الدين الإسلامي بنفس قوة إدانته في حال أصابت الإساءة أيّا من الديانات السماوية.

وأدان بطريرك القدس كافة أعمال العنف التي تستهدف المختلفين في الرأي أو الاعتقاد الديني، داعيا للحوار الحضاري كلغة وحيدة لتقليص الفجوات الفكرية والعقائدية بين الأديان والأيديولوجيات المختلفة.