شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تعلن شفاء 725 إصابة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 725 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 114116 حالة.



وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.