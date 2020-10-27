كوريا الجنوبية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت حكومة كوريا الجنوبية باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق.
وذكرت الحكومة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - اليوم الثلاثاء: "نرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات الجيش الوطني الليبي، ونتطلع إلى إحلال السلام والاستقرار الحقيقيين في ليبيا من خلال التنفيذ الأمين للاتفاق".
يشار إلى أنه قد سبق وأعلن وفدا حكومة الوفاق الوطني الليبية والجيش الوطني الليبي يوم 23 أكتوبر أنهما اتفقا على فتح طرق برية وجوية داخلية مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية التي جرت بينهما بدءا من 19 أكتوبر في مدينة جنيف السويسرية.
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