شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لحادث في «الدمام».. معلم يتحدى الإعاقة ويمارس الرياضة بقدم واحدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
بالرغم من فقدانه إحدى قدميه ، قرر المعلم عبدالله المطيري ممارسة الرياضة بشكل يومي لتخطي حاجز الإعاقة ، بعد تعرضه لحادث مروري في الدمام.
وقال المطيري وفقاً لقناة “العربية”، إنه أكمل دراسته الجامعية وبعد التخرج أصيب في الحـادث، مبيناً أنه يعمل معلم رياضيات منذ 3 سنوات وانتقل أخيراً إلى مدرسة حطين الابتدائية للعمل هناك.
وأوضح أن الطبيب سمح له بممارسة التمارين الرياضية بشكل طبيعي بعد مرور 3 سنوات من العلاج .
وأشار المطيري إلى أنه يذهب للنادي بعد انتهاء عمله في منصة “مدرستي” ويظل هناك حتى الساعة الـ 11 مساءً.
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