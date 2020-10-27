شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: خصخصة أقسام الأشعة في 7 مستشفيات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت مصادر ، أن وزارة الصحة حددت 7 مستشفيات في مدينة الرياض وضواحيها كنموذج للمشروع التجريبي لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل أقسام الأشعة وهي: «مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومستشفى اليمامة. إلى جانب مستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الدوادمي، ومستشفى الزلفي، ومستشفى الأرطاوية».

وأوضحت المصادر بحسب علمت «الوطن» ، أن ذلك يأتي هذا التوجه انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، بهدف تحسين جودة وفعالية خدمات التصوير الطبي المقدمة للمواطنين بمنطقة الرياض وجميع المناطق، وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص، ورغبة الوزارة بتجربة هذا النموذج على مجموعة مختارة من المستشفيات العامة في مدينة الرياض وضواحيها، مراعية في ذلك ضم تشغيل أقسام الطب النووي والبوزيتروني.

ويعد المشروع تجريبيا لبرنامج متكامل لمشاركة القطاع الخاص لخدمات الأشعة والتصوير الطبي من خلال تجهيز وتشغيل أقسام الأشعة وتصوير الطب النووي بكافة ما يلزم للقيام بدورها التشخيصي، إلى جانب استخدام الأجهزة الحالية بكفاءة أكبر؛ إذ ستقوم الوزارة بعملية التأهيل الخاص بالمتنافسين لاختيار المشغل، أو تحالف المشغلين لتنفيذ المشروع.