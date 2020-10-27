- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "ناسا" تعجّل من تخزين عينة من الكويكب "بينو" منعاً لتسربها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الاثنين، إنها ستجري عملية تخزين مبكر لعينة من الكويكب "بينو" التي تم جمعها الأسبوع الماضي بعد أن اكتشفت تسرب جزيئات منها.
وكانت المركبة الفضائية "أوزيريس - ريكس" قد نفذت الثلاثاء الماضي أول عملية تقوم بها ناسا لجمع عينة من كويكب ضمن رحلة مدتها سبع سنوات.
وأخذت المركبة عينة كبيرة من الكويكب "بينو"، وهو عبارة عن كومة سوداء من الأنقاض يبلغ عرضها حوالي 500 متر ويبعد 290 مليون كيلومتر من الأرض، ومن المتوقع أن تنقل العينة إلى الأرض في سبتمبر 2023 لمزيد من الدراسة.
وتأمل ناسا في أن تكشف تلك المهمة البالغ تكلفتها مليار دولار، عن أسرار أصول نظامنا الشمسي.
كانت هذه تفاصيل خبر "ناسا" تعجّل من تخزين عينة من الكويكب "بينو" منعاً لتسربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.