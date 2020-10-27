وفاة أحد ممثلي "باب الحارة" بعد صراع مع المرض

وذكر موقع "البيان" الإماراتي أن الفنان حلواني كان يخضع لعلاج عبر جرعات كيميائية، قبل أن تنتكس صحته قبل يومين.
وشارك نبيل الحلواني بالكثير من المسلسلات السورية منها نهارات الدفلى، والخطوات الصعبة، إخوة التراب، مرايا 1997، حمام القيشاني، عودة غوار(الأصدقاء)، بطل من هذا الزمان، فارس بلا جواد، حاجز الصمت، قمر بني هاشم، لورنس العرب، أهل الراية، الخبز الحرام، طوق البنات، وباب الحارة.
يشار إلى أن الفنان الراحل بدأ مسيرته الفنية من على خشبة المسرح، فشارك بالعديد من العروض المسرحية مع فرق المسرح القومي والعمالي والشبيبي، وهو أحد مؤسسي مسرح الطفل في سورية.
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