التحالف يعلن تدمير "مسيرة مفخخة" أطلقها الحوثيون اتجاه السعودية

جاء ذلك في تغريدة أوردتها قناة "الإخبارية" الرسمية بحسابها على موقع يوتير، اليوم الثلاثاء.

وكان التحالف أعلن، مساء الأحد، اعتراض طائرة مفخخة هي الثالثة خلال 24 الساعة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، بحسب قناة "العربية".

ووقتها، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".