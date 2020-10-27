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وأكد العميد سريع، أن "الإصابة كانت مباشرة"، مشددا على أن "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".
وتعد هذه العملية هي الخامسة خلال 48 ساعة، حيث استهدفت "أنصار الله"، أمس الاثنين، هدفا عسكريا مهما داخل مطار أبها الدولي، بطائرة من نوع قاصف 2K، كما استهدفت، يوم الأحد الماضي، مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k، كما استهدف هدفا حساسا داخل مطار أبها بطائرة نوع صماد 3.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الخامسة في يومين... "أنصار الله" تستهدف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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