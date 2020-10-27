للمرة الخامسة في يومين... "أنصار الله" تستهدف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

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وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب: "سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي صباح اليوم بطائرة قاصف 2k المسيرة"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

وأكد العميد سريع، أن "الإصابة كانت مباشرة"، مشددا على أن "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

وتعد هذه العملية هي الخامسة خلال 48 ساعة، حيث استهدفت "أنصار الله"، أمس الاثنين، هدفا عسكريا مهما داخل مطار أبها الدولي، بطائرة من نوع قاصف 2K، كما استهدفت، يوم الأحد الماضي، مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k، كما استهدف هدفا حساسا داخل مطار أبها بطائرة نوع صماد 3.