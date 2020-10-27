واعتبر الدوري، خلال الفيديو الذي كان في شهر أبريل/ نيسان 2019، وكان آخر خطاب له، غزو الكويت خطأ كبيرا، ويتعارض مع عقيدة حزب البعث. وأوضح قائلا: "قلنا ونقول اليوم إن احتلال الكويت يمثل خطأ مبدئيا واستراتيجيا وأخلاقيا، والسبب الأول لإدانتنا لهذا الموقف هو لأن احتلال الكويت يتنافى مع عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي".
وأكد الدوري أن "الكويت لم تكن يوما جزءا من العراق"، مقدما اعتذاره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بشكل خاص، عن غزو بلاده.
وكان عزة الدوري الرجل الثاني إبان حكم حزب البعث بقيادة صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وتوفي أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ٧٨ عاما.
© Sputnik / Mohamed Hassan
عزة إبراهيم الدوري.. رحيل ظل صدام حسين ويده اليمنى
كانت هذه تفاصيل خبر "تحدث عن خطيئة صدام حسين الكبرى"... تداول آخر فيديو لعزة الدوري قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.