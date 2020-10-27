شكرا لقرائتكم خبر عن الأوضاع فى سوريا على طاولة مجلس الأمن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أعضاء مجلس الأمن اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا على التوالي. ومن المتوقع أن يتبع ذلك جلسة مغلقة ومن المقرر ان يركز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسن خلال جلسة الإحاطة على زيارته إلى سوريا في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر

كما يطلع المبعوث الخاص أعضاء مجلس الامن على الوضع الأمني ​​في سوريا ، لا سيما فيما يتعلق بالشمال الغربي. في 24 أكتوبركرر المبعوث الخاص مرة أخرى الدعوات السابقة لوقف إطلاق النار على مستوى الدولة ، مشيرًا إلى أن السوريين بحاجة إلى "هدوء دائم" و"تخفيف من معاناتهم المستمرة". في 26 أكتوبر قيل إن الغارات الجوية قتلت 78 من أعضاء المعارضة المسلحة في محافظة إدلب.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق (OCHA) أن عدد الغارات الجوية في 20 سبتمبر أكثر من أي يوم آخر منذ دخول وقف إطلاق النار في 5 مارس حيز التنفيذ ، مع 28 غارة جوية في منطقة إدلب. كما يبدو أن حوادث العبوات الناسفة والسيارات المفخخة ، وكذلك هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ،

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ومن المقرر أن يركز لوكوك في إيجازه على آثار كوفيد-19 على سوريا، وكذلك كيف أدى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.

ومن المرجح أيضًا أن يطلع على التحديات التي يواجهها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا.