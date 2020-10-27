شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يعود إلى ساحة التحرير وسط بغداد عقب تجدد المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الهدوء إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وشارعي أبو نؤاس والسعدون؛ عقب تجدد التظاهرات المطالبة بالقضاء على الفساد، وذلك وفقا لما ذكره مصدر أمني عراقى، وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، إن " شارع السعدون شهد صباح اليوم هدوءاً نسبيا، كذلك الحال في ساحة التحرير، وشارع أبو نؤاس".

وأضاف أن "اعداد المتظاهرين في شارع السعدون بين 20 إلى 25 متظاهرا، أغلبهم من المارة، بينما يتواجد في ساحة التحرير نحو 30 شخصا" .

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي قد وجه في وقت سابق بفتح جسر السنك والطرق التي أغلقت منذ يومين على خلفية تجدد التظاهرات.

وشهدت بغداد تجدد التظاهرات لإحياء ذكرى الاحتجاجات العارمة التي شهدها العراق في 2019، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات حول ساحة التظاهر شملت قطع بعض الطرق والجسور.

من جانب أخر ألقت قيادة عمليات بغداد العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين والعثور على مخزن يضم مختلف أنواع الأسلحة في منطقة الدوانم الزراعي غربي بغداد.

وذكر بيان للقيادة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "عمليات بغداد نفذت عملية قبض في منطقة الدوانم الزراعي وبواجب من الفرقة الثانية الشرطة الاتحادية، وتمت في العملية اعتقال متهمين اثنين".