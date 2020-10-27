شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتية، وذكر نادى الأسير، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة فتية جرى اعتقالهم من مخيم العروب شمال الخليل، واثنين من بلدة الرماضين وآخر من مدينة الخليل. وأضاف أن قوات الإحتلال اعتقلت من نابلس مخرجا في قناة "النجاح" الفضائية، واثنين من رام الله.. مشيرا إلى أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين من كل من (طولكرم، وبلدة الجديدة فى جنين).



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