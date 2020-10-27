الأمن التونسي يلقي القبض على عنصر إرهابي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الأمن التونسي القبض على عنصر إرهابي في منطقة المنيهلة التابعة لمحافظة أريانة شرق العاصمة. وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن هذا العنصر ينتمي إلى تنظيم إرهابي وصادر بشأنه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات. Advertisements ووفقا لصحيفة الشروق التونسية، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة ومصلحة التوقي من الإرهاب بأريانة من القاء القبض على عنصر تكفيري (قاطن معتمدية المنيهلة)، مطلوب على ذمة حكم بتهمة الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي" وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات.

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