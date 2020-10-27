عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهنود أول ضحايا هواتف آيفون المزيفة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الخليج 365

تعرض هنديان للغش بعد شرائهما إصدارين من هواتف آيفون Apple iPhone عن طريق مواقع للتسوق الإلكتروني.



مع استمرار موسم الأعياد، تقدم منصات التجارة الإلكترونية مثل Amazon.in وFlipkart خصومات هائلة خصوصا على الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات والهواتف الذكية.

وبحسب موقع "تايمز ناو نيوز"، فقد ادعى متسوقان عبر الإنترنت في الهند أنهما تعرضا للغش بعد شرائهما إصدارين من هواتف آيفون Apple iPhone عن طريق موقعي Flipkart وAmazon india.

وفي الواقعة الأولى، نشر بهافي شارما مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" يدعي فيه أنه تسلم منتجا مزيفا.

وأوضح شارما أنه طلب هاتف آيفون 11 من موقع Flipkart خلال تخفيضات Big Billion Day لكنه حصل على جهاز مقلد مقابل 80 ألف روبية.

كما قال المشتري إن مندوب Flipkar رفض استرجاع الجهاز بعد فحصه وقال إنه لا يمكن استرداد النقود.

وقال مشترٍ آخر يدعى راف على يوتيوب أيضا إنه طلب هاتف آيفون 11 بسعة تخزين 64 جيجابايت من موقع أمازون الهند أثناء تخفيضات Great Indian Festival.

وفي الفيديو الذي نشره، أوضح أنه حصل على هاتف آيفون مزيف بسعة تخزين 256 جيجابايت. وبحسب هذا المشتري، جاء الهاتف مزودا بغطائين واقيين مثبتين مسبقا وجسم يحمل العلامة التجارية KK Concept في الخلف.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، قدم المشتري طلب إرجاع، لكن الشخص الذي قام بالتوصيل رفض استرجاعه في نفس الوقت، ما دفع المشتري لتقديم شكوى لدى الشرطة.