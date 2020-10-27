تقييمات صادمة لـ"آيفون 12" من مستخدمين.. العيوب خطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقييمات صادمة لـآيفون 12 من مستخدمين.. العيوب خطيرة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الخليج 365

اشتكى مستخدمون لهواتف iPhone 12 الجديدة من عيوب خطيرة في أجهزتهم، وفق ما نقل موقع MacRumors المهتم بأخبار وتقنيات شركة أبل.



ووفق المعلومات التي أوردها الموقع فإن "بعض مالكي هواتف iPhone 12 قالو إنهم لم يلحظوا فرقا كبيرا بين الهواتف الجديدة وهواتف آيفون التي طرحتها أبل العام الماضي، خاصة عند التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو".

كما أشار هؤلاء إلى أنهم لم يجدوا تغيرات في عمل المستعر البيومتري، وأن حساس Face ID في الهواتف الجديدة يعمل بنفس السرعة التي كان يعمل بها في هواتف آيفون التي طرحت السنة الماضية".

ووفق الآراء التي نشرها MacRumors ونقلها موقع روسيا اليوم ،فإن عملية تثبيت الشاحن الجديد الذي أعلنت عنه أبل خلال حدثها التقني، والذي يوضع على ظهر هواتف آيفون الجديدة ليست بهذه السهولة.

من جهة أخرى أشار مقال نشرته صحيفة Verge إلى أن "العيب الأساسي في هواتف iPhone 12 Pro الجديدة هو التفريغ السريع لشحن البطارية، وخصوصا عند الاتصال بشبكات 5G".

وتبعا للمقال "بعد استعمال هذه الهواتف لمدة ساعتين ونصف الساعة في حال كانت شاشتها تعمل أيضا، كان معدل الشحن ينقص بمقدار 18%"، الأمر الذي أشار إليه الخبراء في موقع Engadget أيضا، حيث ذكروا أن الأشخاص الذين اعتادوا على مدة عمل هواتف iPhone 11 "سيشعرون بخيبة الأمل قليلا" من مؤشرات عمل البطارية في الطراز الجديد.

وبالرغم من أن أحدث هواتف شركة أبل، آيفون 12، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، إلا أن هذه الميزة لن تتوفر إذا كنت تستخدم الجهاز في وضع البطاقة المزدوجة، وذلك وفقًا لوثيقة تدريب داخلية من أبل كشفت عن المشكلة.

وذكر موقع ذا فيرج التقني أن ميزة البطاقة المزدوجة خاصية وفرتها شركة أبل لأول مرة ضمن هاتفها آيفون إكس إس، ليستفيد الأفراد الذين يسافرون أو يقيمون في الخارج أو الأشخاص الذين يمتلكون شرائح اتصالات للعمل أو شرائح اتصال شخصية على الجهاز نفسه.