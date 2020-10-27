وزير الطاقة: أسواق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ.

وأضاف الأمير عبد العزيز خلال منتدى الطاقة الهندي الافتراضي (أسبوع سيرا) عندما طُلب منه التعقيب على حالة تعافي سوق النفط “أظن أن المرحلة الأسوأ قد انتهت”.

“لا نزال متيقظين. أعتقد أن هناك تحولا كبيرا في المجمل من حيث أين نحن اليوم وأين كنا في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)”.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، خفضا قياسيا في إنتاج النفط في أبريل نيسان مع تضرر الطلب بفعل جائحة كوفيد-19. ومن المقرر أن يزيدوا الإنتاج في يناير كانون الثاني في إطار تخفيف تدريجي للقيود على إمدادات الخام.

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، شارك دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، عبر الاتصال المرئي اليوم، في افتتاح منتدى الهند للطاقة #CERAWeek حيث يشارك سموه بكلمة افتتاحية في المنتدى.

حيث قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في منتدى الهند للطاقة #CERAWEEK “السعودية هي أكبر مصدِّر للبترول في العالم؛ والهند هي مستهلك الطاقة الأسرع نموًّا في العالم. وبالتالي، فنحن بلدان متكاملان فيما يتعلق بالطاقة، ونحن ندرك أهمية الاقتصاد الهندي للعالم، ونعلم بالتأكيد أن قاطرة تنميتها عندما تعمل بشكل جيد، فسوف يزدهر كلا الاقتصادين”.