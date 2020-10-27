كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق بمسميات مسؤول الموقع الإلكتروني، ومساعد تموين، ومعقب أول. وأضافت أن الوظائف متاحة في الرياض وجدة، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم لشغل الوظائف أن يكون لديه خبرة في المجالات ذات الصلة بالوظيفة، بجانب إجادة اللغة الإنجليزية. وأكدت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــــا.

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.