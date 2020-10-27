شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يعلق على تعافي أسواق النفط: «المرحلة الأسوأ انتهت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الاثنين، إن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ.

وأضاف الأمير عبد العزيز خلال منتدى الطاقة الهندي الافتراضي (أسبوع سيرا) تعقيبا على حالة تعافي سوق النفط “أظن أن المرحلة الأسوأ قد انتهت.. لا نزال متيقظين. أعتقد أن هناك تحولا كبيرا في المجمل من حيث أين نحن اليوم وأين كنا في أبريل ومايو”.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في منتدى الهند للطاقة #CERAWEEK “السعودية هي أكبر مصدِّر للبترول في العالم؛ والهند هي مستهلك الطاقة الأسرع نموًّا في العالم. وبالتالي، فنحن بلدان متكاملان فيما يتعلق بالطاقة، ونحن ندرك أهمية الاقتصاد الهندي للعالم، ونعلم بالتأكيد أن قاطرة تنميتها عندما تعمل بشكل جيد، فسوف يزدهر كلا الاقتصادين”.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهم روسيا، خفضا قياسيا في إنتاج النفط في أبريل نيسان مع تضرر الطلب بفعل جائحة كوفيد-19. ومن المقرر أن يزيدوا الإنتاج في يناير كانون الثاني في إطار تخفيف تدريجي للقيود على إمدادات الخام.