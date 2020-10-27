شكرا لقرائتكم خبر عن في الرياض.. لجنة أمنية تضبط 60 بدلة عسكرية و 4 آلاف قطعة من الرتب والأنواط المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 60 بدلة عسكرية بمحل خياطة غير مصرح له و4000 قطعة من الرتب والأنواط العسكرية المخالفة.

وجاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها الجنة مساء اليوم الإثنين، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل بالمنطقة، حيث تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي الجولة بناء على توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، حيث شددا على ضرورة ضبط مثل تلك الممارسات المخالفة.