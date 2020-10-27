شكرا لقرائتكم خبر عن لمن أكملوا المدد النظامية بوزارة التعليم.. ترقب لإعلان أسماء المترقين والمترقيات بعد أيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تستعد وزارة التعليم لإعلان أسماء المترقين والمترقيات وذلك بعد إعلانها الموعد النهائي لإغلاق بطاقة الترقية وتحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات، بتاريخ 1442/3/15هـ، تمهيداً لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب رسمياً.
فيما ستتم المفاضلة على ترقيات المراتب يوم الـ16 من الشهر نفسه،ومن ثم إعلان أسماء المترقين والمترقيات.
وكانت الوزارة قد أغلقت تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم العام تمهيداً لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب
كانت هذه تفاصيل خبر لمن أكملوا المدد النظامية بوزارة التعليم.. ترقب لإعلان أسماء المترقين والمترقيات بعد أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.