شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: رصدنا تقصيراً في لبس الكمامة .. لا تكن سببًا في الرجوع لمرحلة الخطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من التساهل والتقصير في لبس الكمامة، وذلك عبر إعادة التغريد لمقطع فيديو يوضح أهمية لبس الكمامة وكيف تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال “الربيعة” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “هام جدًا.. رصدنا مؤخرًا تساهلاً وتقصيراً في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت قد أطلقت عدد منالتحذيرات من عودة الموجة الثانية من فيروس كورونا مع تساهل البعض بالإجراءات الاحترازية، فيما يشهد العالم وبخاصة دول أوروبا والأمريكيتين تزايد الأرقام المصابة بالفيروس مجددًا بعد فترة من الانخفاض التدريجي.

فيما سجّلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين،(357) حالة إصابة جديدة بفيروس كوروناالجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (361) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (331,691) حالة ولله الحمد.