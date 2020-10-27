وزير مصري يكشف موعد إنتاج السيارات الكهربائية في مصر

© Sputnik . Aleksandr Youriev
ولفتت الصحيفة إلى قول توفيق إن "الحكومة تعمل على حزمة من المتطلبات الخاصة بتلك الصناعة"، مضيفا: "الفكرة ليست في إنتاج سيارة لكن في إقناع الناس بالتغيير".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام المصري أنه "يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، للموافقة على إعطاء حقوق انتفاع للشركات التي ستقدم الخدمة في محطات الشحن العامة".
وتابع: "كل الدولة تساعد الصناعة ولا يوجد أحد لم يعمل في هذا المشروع"، مضيفا: "سيتم إنتاج هذه السيارات بمجرد التوقيع على الحزمة من الرئيس ومن ثم توقيع عقد تأهيل المصنع".
© Sputnik
السيارات الكهربائية في مصر
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