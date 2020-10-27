مصر... بشرى سارة لأسر "تكافل وكرامة"

وقال الوزيرة في مداخلة هاتفية مع قناة "تين" المصرية إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجه بتعظية دعم التعليم لأبناء أسر "تكافل وكرامة" حتى الجامعة.

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وأكدت القباج أن السيسي أكد ضرورة إعفاء أبناء أسر "تكافل وكرامة" من دفع المصروفات الجامعية، مشيرا إلى أن الدولة توفر الدعم لـ2 مليون طالب من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس وجه بضرورة الاهتمام بمرحلة الطفولة لتكوين شخصية الطفل.

وقالت إن هناك "مليار جنيه لدعم الطلاب المحتاجين في الجامعات".

ولفتت إلى أن وزارتها "مهتمة بتوفير الخدمة التعليمية للجميع، بالإضافة إلى دعم مدارس التعليم المجتمعي وطلاب ذوي الإعاقة وتوفير أدوات المساعدة لهم".

وتكافل وكرامة برنامج لدعم الأسر الفقيرة في مصر، أطلقته الحكومة المصرية في مارس 2015، ويعمل برنامج تكافل، لتقديم دعمام نقديا للأسر الأكثر فقراً، والأسر التي لديها أطفال في مراحل مختلفة من التعليم، تشمل المساعدات توفير الرعاية الصحية للأطفال قبل سن المدرسة.

بينما برنامج كرامة، يقدم دعم مادي للأسر الأكثر فقراً، ويستهدف البرنامج الأفراد الذين تفوق أعمارهم الـ65 عاماً، من ذوي العجز أو الإعاقة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.