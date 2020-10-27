شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى ينفى وجود معلومات حول مندسين فى الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وجود معلومات حول مندسين في الاحتجاجات التى اندلعت مؤخرا فى العراق، قائلا: "أنفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود تصريح للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يشير لوجود معلومات استخبارية كافية ووافية عن المجاميع المندسة داخل المتظاهرين والمسيطرة على مناطق في أو قرب ساحة التظاهر".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: "لم أصرح بهذا كما تداوله البعض، وأن جميع التصريحات تكون عبر حساباتلا الرسمية سواء كانت مكتوبة أو مرئية".

وتابع يحيى رسول: "ندعو إلى ضرورة توخى الدقة فى نقل المعلومات، وعلى من يروج للأخبار الكاذبة أن يضع مصلحة العراق فوق المصلحة الشخصية، كما نحتفظ بحق مقاضاة كل من يقوم ببث الشائعات المغرضة".