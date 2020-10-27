شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حقوقى: تميم وقع على مرسوم يتيح ممارسة الشذوذ فى قطر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل لحقوق الإنسان، إن أمير قطر تميم بن حمد، وقع بنفسه على مرسوم يتيح ممارسة الشذوذ واحترام حقوق المثليين فى الدوحة، وذلك خلال تواجده ببريطانيا العام الماضى.

وانتقد أبو جزر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة صدى البلد، ما قام به المسئولين فى مطار الدوحة بالتعدى على الفتيات الأستراليات وإنزالهن من الطائرة وإجبارهن على "فحص عارى"، واصفا ما حدث بـ"التصرف الهمجى".

وأشار إلى أن الشرطة الأسترالية تحقق فى الانتهاك الذى تعرض له 9 فتيات من بلادها على الخطوط الجوية القطرية، مؤكدا: "ما حدث سوف يؤثر على الدوحة فى الفترة المقبلة خاصة في ظل إقبال قطر على تنظيم كأس العالم 2022".

وأوضح مدير مركز بروكسل لحقوق الإنسان، أن الأتراك وجنسيات أخرى هم من يديرون مطار الدوحة حاليا، وهذه كارثة كبيرة فى قطر، لأن قطر ليس لها سيادة على أهم مبنى سيادى داخل الدوحة.