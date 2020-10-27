شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يستضيف إجتماعات الآلية السياسية الأمنية بين الخرطوم وجوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل العاصمة السودانية، الخرطوم، بعد ظهر اليوم الإثنين، الوفد عالي المستوى من دولة جنوب السودان والذي يشارك في إجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية سونا. وتقود الوفد وزيرة الدفاع وشئون قدامى المحاربين إنجلينا جيني تيني ويضم وزراء الخارجية والداخلية ورئيس الأركان وقادة الشرطة والجمارك والأمن والمخابرات والإستخبارات بدولة جنوب السودان . وكان في إستقبال الوفد بقاعدة الخرطوم الجوية وزيرالدفاع اللواء الركن يسن إبراهيم يسن، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ووزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة الأركان ومدير عام قوات الشرطة ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية. وتبحث إجتماعات الآلية في جولتها الدورية بالخرطوم والتي تستمر حتي الخميس 29 أكتوبر مجريات العمل في المنطقة الأمنة منزوعة السلاح وقضايا المعابر بين البلدين وتقارير قوات اليونسفا وعدد من الموضوعات والقضايا المشتركة محل إهتمام الآلية. وتجدر الإشارة إلى أن الآلية تجتمع في هذه الدورة بكامل هيئتها لأول مرة منذ تكوينها في العام 2012م بوصفها الآلية الأعلى والتي تشرف على إنفاذ الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في الإطار السياسي والأمني مما يعكس إهتمام الخرطوم وجوبا بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ورعاية مصالح الشعبين الشقيقين خاصة في أعقاب إستضافة جوبا ورعايتها للمفاوضات التي أفضت إلي توقيع إتفاق السلام الشامل بين الحكومة الإنتقالية وعدد من الحركات مطلع أكتوبر الجاري.

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