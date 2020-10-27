شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الفرنسى: لا نخشى ولا نتوقع مقاطعة المغرب لمنتجاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التجارة الفرنسي، إن باريس لا تخشى ولا تتوقع احتمال مقاطعة المغرب للمنتجات الفرنسية. وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن "المملكة تندد بالأعمال المسيئة التي تعكس عدم نضج أصحابها"، مؤكدة أن "الحرية تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم". وأضافت الوزارة أنه "لا يمكن لحرية التعبير، لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الهجوم غير المبرر على الدين الإسلامي، الذي يبلغ معتنقوه عبر العالم أكثر من ملياري شخص في العالم".

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